Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/c в Ростовской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ростовской области.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ночью и утром 5 января в ряде районов возможен туман, гололёд. Ветер — 7—12 м/c, порывы до 17 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит до -4 °С, при прояснениях — до -8 °С. Днём ожидается до +3 °С, в южных районах — до +7 °С.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал, почему в городе тёплые зимы.