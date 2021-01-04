Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/c в Ростовской области

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ростовской области.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/c в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ночью и утром 5 января в ряде районов возможен туман, гололёд. Ветер — 7—12 м/c, порывы до 17 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит до -4 °С, при прояснениях — до -8 °С. Днём ожидается до +3 °С, в южных районах — до +7 °С.

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