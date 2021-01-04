В Москве рассказали об онлайн-выставках на портале «Музейная Москва онлайн»

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На портале «Музейная Москва онлайн» представлено свыше 550 онлайн-выставок.
В Москве рассказали об онлайн-выставках на портале «Музейная Москва онлайн»
  • Украшение ёлочное «Стрекоза». 1930-е годы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В связи с пандемией музеи, театры и другие культурные учреждения столицы временно закрыты для посещения. Но изучать фонды культурных учреждений не выходя из дома можно благодаря проекту «Музейная Москва онлайн», — заявил куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

По его словам, к Новому году команда проекта сделала подборку экспонатов, посвящённых праздникам. К примеру, можно увидеть редкие экземпляры новогодних открыток, выпущенных в 1930—1940-х годах, ознакомиться с тематической коллекцией музея Скрябина.

Как ранее сообщал телеканал «360», медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.

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