В Москве рассказали об онлайн-выставках на портале «Музейная Москва онлайн»

На портале «Музейная Москва онлайн» представлено свыше 550 онлайн-выставок.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В связи с пандемией музеи, театры и другие культурные учреждения столицы временно закрыты для посещения. Но изучать фонды культурных учреждений не выходя из дома можно благодаря проекту «Музейная Москва онлайн», — заявил куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

По его словам, к Новому году команда проекта сделала подборку экспонатов, посвящённых праздникам. К примеру, можно увидеть редкие экземпляры новогодних открыток, выпущенных в 1930—1940-х годах, ознакомиться с тематической коллекцией музея Скрябина.

Как ранее сообщал телеканал «360», медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.