В Москве рассказали об онлайн-экскурсиях проекта «Открой#Моспром»

Столичные власти рассказали об онлайн-экскурсиях проекта «Открой#Моспром».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Большая часть мероприятий проекта «Открой#Моспром» в этом году прошла в режиме онлайн. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, стали импульсом для развития новых форматов. Например, были запущены виртуальные экскурсии на заводы, которые сейчас доступны на сайте проекта», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 16 выпусков посмотрели более 2,4 млн человек.

В частности, разработана виртуальная прогулка по комбинату «Черёмушки», благодаря которой можно увидеть, как выпекают батоны и ватрушки. Также доступна видеоэкскурсия по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

Ранее сообщалось, что на сайте акции «День без турникетов» появилось 13 новых виртуальных экскурсий.