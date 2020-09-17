На сайте акции «День без турникетов» стали доступны 13 новых видеоэкскурсий

На сайте акции «День без турникетов» появилось 13 новых виртуальных экскурсий.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Москвичам предлагают не выходя из дома посетить семейный парк аттракционов «Сказка», музей «Бункер-42», аэропорт Домодедово, Центральный московский ипподром, завод гипсовой лепнины «Дикарт», Центр организации дорожного движения правительства Москвы и столичный зоопарк.

«Участникам «Дня без турникетов» были доступны как офлайн-экскурсии, так и виртуальные прогулки. В дни проведения акции сайт проекта набрал более 150 тыс. просмотров. Акция собрала 39 компаний-участниц. Из них 26 — представители креативной сферы», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В марте НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.