На сайте акции «День без турникетов» стали доступны 13 новых видеоэкскурсий

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На сайте акции «День без турникетов» появилось 13 новых виртуальных экскурсий.
На сайте акции «День без турникетов» стали доступны 13 новых видеоэкскурсий
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Москвичам предлагают не выходя из дома посетить семейный парк аттракционов «Сказка», музей «Бункер-42», аэропорт Домодедово, Центральный московский ипподром, завод гипсовой лепнины «Дикарт», Центр организации дорожного движения правительства Москвы и столичный зоопарк.

«Участникам «Дня без турникетов» были доступны как офлайн-экскурсии, так и виртуальные прогулки. В дни проведения акции сайт проекта набрал более 150 тыс. просмотров. Акция собрала 39 компаний-участниц. Из них 26 — представители креативной сферы», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В марте НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.

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