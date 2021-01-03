Синоптики предупредили о сильном тумане в Самарской области

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В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень опасности. Ночью и днём в понедельник, 4 января, ожидается туман. Видимость на дорогах снизится до 500 м и менее.
Синоптики предупредили о сильном тумане в Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если поездку отменить нельзя, то не следует превышать скорость или идти на обгон. Также рекомендуется включить противотуманные фары.

Ожидается ветер до 10 м/с. Температура составит -11 °С ночью, -1 °С днём.

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