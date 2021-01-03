Состояние худрука «Ералаша» Грачевского улучшилось

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, идёт на поправку.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на друга Грачевского Владимира Долинского.

«Хорошее состояние, намного лучше, чем было. Врачи говорят, что лучше, что критического состояния нет. Он сказал мне, что сегодня первый раз сидел уже в постели. Вроде как он идёт на поправку», — рассказал Долинский.

31 декабря жена Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила, что его состояние тяжёлое, но стабильное.

28 декабря Грачевский сообщил, что из-за коронавируса проведёт Новый год в больнице.