Жена Грачевского сообщила о тяжёлом, но стабильном состоянии мужа

Жена худрука «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила, что его состояние тяжёлое, но стабильное.

«Ухудшений на данный момент нет. Я прошу прессу не комментировать то, что сейчас происходит, и не говорить неправду. Мой муж действительно находится в больнице на лечении... Врачи 52-й больницы делают всё, состояние действительно тяжёлое, но оно стабильное, а не ухудшилось», — сказала она в обращении в Instagram, её слова приводит РИА Новости.

Белоцерковская добавила, что Грачевский находится в сознании и может говорить.

28 декабря Грачевский сообщил, что из-за коронавируса проведёт Новый год в больнице.

Ранее худрук «Ералаша» лечился дома.