Жена Грачевского сообщила о тяжёлом, но стабильном состоянии мужа
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«Ухудшений на данный момент нет. Я прошу прессу не комментировать то, что сейчас происходит, и не говорить неправду. Мой муж действительно находится в больнице на лечении... Врачи 52-й больницы делают всё, состояние действительно тяжёлое, но оно стабильное, а не ухудшилось», — сказала она в обращении в Instagram, её слова приводит РИА Новости.
Белоцерковская добавила, что Грачевский находится в сознании и может говорить.
28 декабря Грачевский сообщил, что из-за коронавируса проведёт Новый год в больнице.
Ранее худрук «Ералаша» лечился дома.