Климатолог оценила точность длительных прогнозов погоды

Климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева оценила точность длительных прогнозов погоды.

«Синоптики много лет архивировали данные о погоде, потом методом аналогов прогнозировали погоду на краткий и более длительный сроки. Но последние два-три десятилетия этот способ дал сбой, потому что что-то сломалось в нашей атмосферной машине, она ведёт себя не так, как раньше», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, чем менее типична погода, тем труднее прогнозировать сезон.

Как отметила Зайцева, численный расчёт погоды на срок более естественного синоптического периода не работает.

«Естественный синоптический период — это время жизни одного циклона, а он составляет около семи дней. На срок более семи дней прогноз делать бессмысленно», — добавила она.

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