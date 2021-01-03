Эксперт оценил перспективы развития 5G в 2021 году

IT-эксперт Андрей Соловьёв оценил перспективы развития 5G в 2021 году.

«Распространение 5G во всём мире превышает темпы распространения его предшественника — 4G — несколько лет назад. Внедрение нового поколения мобильной связи в 2021 году однозначно будет больше, оно будет лавинообразным», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, появилось много бюджетных устройств с поддержкой 5G, в том числе смартфонов на Android. Как напомнил Соловьёв, вся линейка новых iPhone 12 поддерживает 5G.

«Естественно, это будет стимулировать операторов предлагать эту услугу», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила нескольким российским операторам связи создать совместное предприятие в сфере 5G.