Вильфанд рассказал о приходе на следующей неделе мягкого варианта зимы

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Анастасия Румянцева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Вильфанд рассказал о приходе на следующей неделе мягкого варианта зимы
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Ещё до Нового года Гидрометцентр описывал погодную ситуацию на европейской территории России как противодействие двух барических систем: антициклона с востока и циклона с запада. В первые дни нового года циклоническая деятельность побеждала, именно по восточной периферии циклона перемещались тёплые, насыщенное влагой воздушные массы, поэтому было тепло, оттепельная погода... Постепенно ситуация начинает меняться, и антициклон уже не юго-восточного происхождения, как это было раньше, он северного происхождения», — рассказал эксперт.

Синоптик отметил, что именно этот антициклон обусловливает невероятно холодную погоду (на 12—15 °С ниже нормы) в Западной Сибири и Красноярском крае.

«Именно отрог этого антициклона начнёт постепенно распространяться на европейскую территорию России, то есть гребень высокого давления будет переваливать через Урал, и уже он будет определять условия погоды в центре европейской России. Начиная с понедельника постепенно ситуация начинает меняться. Уже и днём, и ночью температуры всё-таки будут отрицательные: -1...-5 °С в течение завтрашнего дня. На западе области ещё возможно +1 °С. Уже тёплая, но зимняя погода будет на следующей неделе. Ночные температуры во вторник — -3...-5 °С, дневные — -2...-3 °С, мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», — заявил собеседник RT. 

По его словам, ночные температуры в среду, четверг и пятницу составят -5...-10 °С, а дневные температуры — -5...-6 °С.

«И такой температурный фон тоже будет выше нормы на 2—3 °С, но всё-таки это уже нормальная зимняя погода... Резких рождественских холодов не прогнозируем ни в коем случае», — заключил Вильфанд. 

Ранее Департамент транспорта Москвы сообщил, что до конца дня на дорогах города будет наблюдаться гололёд.

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