Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной актёра Коренева

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Владимира Коренева. Телеграмма Собянина опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«Обладая огромным талантом и обаянием, Владимир Борисович Коренев сыграл десятки романтических, драматических и других ярких ролей, которые завоевали сердца миллионов зрителей и вошли в золотой фонд театра и кино», — говорится в телеграмме Собянина.

По его словам, за годы преподавательской деятельности Коренев «воспитал целую плеяду актёров, продолжающих дело мастера и приумножающих славные культурные традиции нашей страны».

Мэр Москвы подчеркнул, что «светлая память о Владимире Борисовиче Кореневе навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников».

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье Владимира Коренева.

Актёр скончался на 81-м году жизни после госпитализации с коронавирусом.