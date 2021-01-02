Путин выразил соболезнования семье актёра Коренева
- РИА Новости
Об этом говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева», — отметил президент.
По его словам, Коренев был «человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства».
Глава государства отметил, что талантливые, запоминающиеся работы Коренева в кино и театре навсегда останутся в истории российской культуры и сохранятся в сердцах зрителей разных поколений.
Ранее сообщалось, что Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни после госпитализации с коронавирусом.