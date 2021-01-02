Путин выразил соболезнования семье актёра Коренева

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста России Владимира Коренева, который скончался в результате заболевания коронавирусом.
Путин выразил соболезнования семье актёра Коренева
  • РИА Новости

Об этом говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева», — отметил президент.

По его словам, Коренев был «человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства».

Глава государства отметил, что талантливые, запоминающиеся работы Коренева в кино и театре навсегда останутся в истории российской культуры и сохранятся в сердцах зрителей разных поколений.

Ранее сообщалось, что Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни после госпитализации с коронавирусом.

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