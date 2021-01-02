Заславский поделился воспоминаниями о народном артисте России Кореневе

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Анастасия Румянцева
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России Владимира Коренева.
Заславский поделился воспоминаниями о народном артисте России Кореневе
  • РИА Новости

«Владимир Борисович Коренев был одним из главных актёров драматического театра Станиславского, несколько лет назад поменявшего своё название на Электротеатр Станиславский. В прошлом году Кореневу в июне исполнилось 80 лет и в театре принято отмечать юбилеи, понятно, что из-за всех ограничений юбилей переносили... И отпраздновать его на сцене и вообще уже, к сожалению, не удастся... Славу Кореневу трудно сравнивать с кем бы то ни было ещё», — подчеркнул Заславский.

Он добавил, что Коренева выбрали в фильм «Человек-амфибия», когда тот  учился на последнем курсе ГИТИСа у «великих представителей второго поколения художественного театра».

«Его педагоги были Григорий Конский и Ольга Андровская, и, вероятно, они же его порекомендовали в театр Станиславского... Можно встретить в интернете слова о том, что он стал секс-символом эпохи... Это сегодня секс-символы меняются как мячи в каком-то барабанном колесе той или другой лотереи, а тогда человек становился символом надолго, и поклонницы Коренева приходили на его спектакли, не пропуская ни одного, спустя 10-20-30-40 лет после премьеры этого фильма. Он был из тех артистов, который способен был собирать полный зал, аншлаги», — рассказал собеседник RT. 

По словам Заславского, Коренев был непростым человеком, но во всех своих публичных выступлениях всегда отстаивал ценность актёрской школы.

«Не только таланта, но и ремесла. Это очень важные вещи, о которых сегодня говорить не принято, но которые не теряют свою справедливость и ценность», — заключил он.

Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался после госпитализации с коронавирусом.

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