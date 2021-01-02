В Гильдии актёров кино назвали смерть Коренева огромным горем

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Анастасия Румянцева
Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти народного артиста России Владимира Коренева.
В Гильдии актёров кино назвали смерть Коренева огромным горем
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«Начинается 2021 год, на который мы очень надеялись, надеялись, что наши друзья наконец-то нас пощадят и не будут уходить от нас... Сегодня мы узнали, что умер Коренев. Говорить о его таланте и о том, как его любят люди — это практически ничего не сказать. Я помню в моей юности, когда вышел журнал, где он был на обложке — во всех домах, в студенческих общежитиях, везде висел его портрет, везде... Светлая ему память. Мужества и выдержки его совершенно потрясающей жене», — отметила Гущина.

Она также рассказала об участии Коренева в жюри фестиваля «Созвездие», отметив, что там им удалось вместе «близко поработать». 

«Как хорошо, что мы успели очень близко с ним поработать на фестивале «Созвездие», где он был председателем жюри. Он говорил всегда: «Как трудно судить артистов!». Он, наверное, не хотел никому доставить горя... А сегодня он ушёл от нас, это огромное человеческое горе», —  заключила она.

Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался после госпитализации с коронавирусом.

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