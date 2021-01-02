МЧС предупредило о гололедице в Москве

В Москве до 21:00 субботы, 2 января, ожидаются гололёд и гололедица. Об этом сообщило столичное управление МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 1 января с сохранением до 21:00 2 января местами по Москве ожидаются гололёд, гололедица»,— отмечается в тексте.

Водителям рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Кроме того, спасатели предупредили об опасности обгонов, перестроений и опережений.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на Рождество ожидается до -12 °С ночью и до -10 °С днём.