МЧС предупредило о гололедице в Москве
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 1 января с сохранением до 21:00 2 января местами по Москве ожидаются гололёд, гололедица»,— отмечается в тексте.
Водителям рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Кроме того, спасатели предупредили об опасности обгонов, перестроений и опережений.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на Рождество ожидается до -12 °С ночью и до -10 °С днём.