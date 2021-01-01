Астролог назвала самый успешный знак зодиака в 2021 году

Астролог Фаина Щербина назвала самый успешный знак зодиака в 2021 году.

По её мнению, это Водолей.

«Водолей в принципе очень прогрессивный знак, у него всегда много идей, но он не всегда их воплощает в жизнь. В этом году у Водолея есть возможность воплотить в жизнь все свои идеи... Дальше идут воздушные знаки — Весы и Близнецы», — рассказала астролог в беседе с радио Sputnik.

Астролог Лилия Любимова, как пишет Life.ru, высказала мнение, что следующий год подарит новые возможности для Водолеев, но, с другой стороны, не потерпит легкомысленности.