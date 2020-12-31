Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале 2021 года.

Он рассказал, что «погода последнего дня старого и нового года ничем отличаться не будет».

«В четверг, 31 декабря, ночные температуры будут 0... -2 °С, а днём — 0... +2 °С, то есть будет оттепель. 1 января и днём, и ночью будет от -3... +2 °С. День от ночи будет трудно отличить», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, температура воздуха в городе будет выше нормы на 7-8 °С. Заметных осадков не ожидается в этот период, но будет наблюдаться гололедица.

Он добавил, что в субботу, 2 января, температурный режим будет примерно таким же, но осадки станут уже более интенсивными.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.