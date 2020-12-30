Киностудия имени Горького планирует выставить первые лоты своих непрофильных активов с 2021 года

Киностудия имени Горького ведёт работу по предпродажной подготовке объектов своих непрофильных активов, рассказала гендиректор студии Юлиана Слащёва.

«Заявленное ранее решение о продаже непрофильных активов, средства от которой должны наравне с государственными субсидиями частично покрыть расходы на ремонт и модернизацию киностудии, остаётся в силе. Из-за пандемии процесс затянулся», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, первые лоты планируется выставить на продажу с 2021 года.

Ранее Слащёва, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации анимационного кино, директор киностудии имени Максима Горького, рассказала о новом эпизоде мультфильма про Чебурашку.

ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что короткометражный анимационный фильм «Чебурашка. Секрет праздника» выйдет на видеосервисе START утром 31 декабря.