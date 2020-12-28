В «Союзмультфильме» рассказали о новом эпизоде мультфильма про Чебурашку

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Юлиана Слащёва, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации анимационного кино, директор киностудии имени Максима Горького, рассказала о новом эпизоде мультфильма про Чебурашку.
В «Союзмультфильме» рассказали о новом эпизоде мультфильма про Чебурашку
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Да, новый эпизод длительностью семь минут. Он сделан именно как новогодний — то есть не предполагает ни развития, ни продолжения», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, 31 декабря 2019 года студия также выпустила новогодний эпизод. Это была лента «Умка на ёлке».

Чебурашку озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодила Гену — актёр Леонид Ярмольник.

«А ещё, к моей невероятной радости, песню для мультфильма написал Леонид Агутин. Она у него получилась очень добрая и трогательная», — добавила Слащёва.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что короткометражный анимационный фильм «Чебурашка. Секрет праздника» выйдет на видеосервисе START утром 31 декабря.

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