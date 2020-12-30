Синоптики прогнозируют холодную погоду в ряде регионов Сибири

В ближайшие пять дней в связи с мощной волной аномального холода погода будет представлять опасность в Тюменской, Томской, Омской, Новосибирской областях и на юге Красноярского края. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Из наиболее серьёзных проблем, которые существуют, — очень длительные и интенсивные холода в Западной Сибири и на юге Красноярского края. Аномалии в течение ближайших пяти дней (последние два дня 2020 года и первые дни января) будут 8—12 градусов со знаком «минус» и в Тюменской, и в Томской, и в Омской, и в Новосибирской областях», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Синоптик подчеркнул опасность этой «мощной и сильной волны холода».

По его словам, аномальный холод в ближайшие дни ожидает также жителей Хабаровского и Приморского краёв, где температура будет ниже нормы на 4—6 °С.

Ранее Вильфанд заявил, что экстремально холодная погода — до -50 °С — прогнозируется в Западной и Средней Сибири до конца этого года.