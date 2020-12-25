Синоптики прогнозируют экстремальные морозы в ряде регионов России

Экстремально холодная погода — до 50 градусов мороза — прогнозируется в Западной и Средней Сибири до конца этого года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20-24 градуса ниже номы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить. Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он уточнил, что сильные морозы прогнозируются в густонаселённых районах: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области.

По словам Вильфанда, такие показатели близки к рекордным и являются следствием глобального потепления.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.