Синоптики прогнозируют экстремальные морозы в ряде регионов России
«Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20-24 градуса ниже номы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить. Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года», — цитирует ТАСС Вильфанда.
Он уточнил, что сильные морозы прогнозируются в густонаселённых районах: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области.
По словам Вильфанда, такие показатели близки к рекордным и являются следствием глобального потепления.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.