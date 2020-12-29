В Москве рассказали о праздничной программе в библиотеках и культурных центрах
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Первые мероприятия состоятся 31 декабря. Начало — в 18:00.
В частности, культурный центр «Киевский» представит онлайн-концерт «Карнавальная ночь», а на страницах культурного центра «Дружба» в соцсетях проведут «Ёлки Zoom».
2 января библиотека №259 организует виртуальную встречу с писательницей, автором книги для детей «История шифров» Викторией Журавлёвой.
7 января центр культуры и досуга «Академический» предложит лекцию по традиционной народной культуре «Рождественский вертеп».
Ранее психолог Ирина Попова в беседе с ФАН дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники.