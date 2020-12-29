В Москве рассказали о праздничной программе в библиотеках и культурных центрах

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На интернет-площадках библиотек и культурных центров Москвы с 31 декабря по 9 января будет проходить праздничная программа. Запланированы виртуальные новогодние ёлки, мастер-классы, спектакли.
В Москве рассказали о праздничной программе в библиотеках и культурных центрах
  • © Mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Первые мероприятия состоятся 31 декабря. Начало — в 18:00.

В частности, культурный центр «Киевский» представит онлайн-концерт «Карнавальная ночь», а на страницах культурного центра «Дружба» в соцсетях проведут «Ёлки Zoom».

2 января библиотека №259 организует виртуальную встречу с писательницей, автором книги для детей «История шифров» Викторией Журавлёвой.

7 января центр культуры и досуга «Академический» предложит лекцию по традиционной народной культуре «Рождественский вертеп».

Ранее психолог Ирина Попова в беседе с ФАН дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники.

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