В Москве рассказали о праздничной программе в библиотеках и культурных центрах

На интернет-площадках библиотек и культурных центров Москвы с 31 декабря по 9 января будет проходить праздничная программа. Запланированы виртуальные новогодние ёлки, мастер-классы, спектакли.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Первые мероприятия состоятся 31 декабря. Начало — в 18:00.

В частности, культурный центр «Киевский» представит онлайн-концерт «Карнавальная ночь», а на страницах культурного центра «Дружба» в соцсетях проведут «Ёлки Zoom».

2 января библиотека №259 организует виртуальную встречу с писательницей, автором книги для детей «История шифров» Викторией Журавлёвой.

7 января центр культуры и досуга «Академический» предложит лекцию по традиционной народной культуре «Рождественский вертеп».

Ранее психолог Ирина Попова в беседе с ФАН дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники.