Ульяновский театр кукол возобновил работу после капремонта

Ульяновский театр кукол возобновил работу после капитального ремонта.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как заявила министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова, поэтапная модернизация учреждения началась ещё в 2016 году. В 2019-м удалось провести ремонт в исторической части объекта.

В 2020 году, в частности, обновили сцену большого зала стационара, помещения и кровлю административного здания.

Со своей стороны, директор театра Александр Колтун рассказал, что в этом сезоне удалось поставить семь премьерных картин. Во время капремонта труппа продолжала работать, постановки шли на малой сцене.

Ранее «Взгляд» сообщал, что здание Екатеринбургского театра кукол планируют сделать туристическим арт-объектом.