Здание Екатеринбургского театра кукол сделают туристическим арт-объектом

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Здание Екатеринбургского театра кукол планируют сделать туристическим арт-объектом. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.
Здание Екатеринбургского театра кукол сделают туристическим арт-объектом
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз Департамента информационной политики Свердловской области.

Директор театра Пётр Стражников представил проект капитального ремонта. По его словам, здание существенно изменится. В частности, на фасаде со стороны улицы Мамина-Сибиряка будут установлены оживающие куклы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани рассказали о снижении потока туристов в Казанский кремль.

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