Здание Екатеринбургского театра кукол сделают туристическим арт-объектом
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз Департамента информационной политики Свердловской области.
Директор театра Пётр Стражников представил проект капитального ремонта. По его словам, здание существенно изменится. В частности, на фасаде со стороны улицы Мамина-Сибиряка будут установлены оживающие куклы.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани рассказали о снижении потока туристов в Казанский кремль.