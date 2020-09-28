В Казани рассказали о снижении потока туристов в Казанский кремль

В Казани рассказали о снижении потока туристов в Казанский Кремль, количество посетителей сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные городского Комитета по развитию туризма. Дарья Санникова, директор комитета, сообщила, что Казанский кремль с января по август этого года посетили 1,2 млн туристов. В прошлом году там побывали 2,8 млн туристов. Ранее в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов региона Ирина Кивико оценила инвестиционную привлекательность полуострова.

