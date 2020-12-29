Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепельный столб на высоту до семи километров над уровнем моря.
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла
  • globallookpress.com

«Во вторник днём по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс», — цитирует РИА Новости Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, пепловый шлейф распространился на 50 км от вулкана.

Согласно предварительным данным, выпадения пепла в населённых пунктах региона не зафиксировано.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря.

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