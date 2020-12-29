Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепельный столб на высоту до семи километров над уровнем моря.

«Во вторник днём по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс», — цитирует РИА Новости Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, пепловый шлейф распространился на 50 км от вулкана.

Согласно предварительным данным, выпадения пепла в населённых пунктах региона не зафиксировано.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря.