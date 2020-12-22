Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 8 км

Короткая ссылка
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 8 км
  • globallookpress.com

«Это событие на вулкане произошло во вторник днём по местному времени», — цитирует сообщение Интерфакс.

По данным специалистов, пепловый шлейф протянулся на 42 км к северо-востоку от Шивелуча.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в населённых пунктах не зафиксировано пеплопадов.

Ранее Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить