Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 8 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

«Это событие на вулкане произошло во вторник днём по местному времени», — цитирует сообщение Интерфакс.

По данным специалистов, пепловый шлейф протянулся на 42 км к северо-востоку от Шивелуча.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в населённых пунктах не зафиксировано пеплопадов.

Ранее Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.