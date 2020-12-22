Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 8 км
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«Это событие на вулкане произошло во вторник днём по местному времени», — цитирует сообщение Интерфакс.
По данным специалистов, пепловый шлейф протянулся на 42 км к северо-востоку от Шивелуча.
В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в населённых пунктах не зафиксировано пеплопадов.
Ранее Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.