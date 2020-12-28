Врио главы Фонда кино назначен Фёдор Соснов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Фёдора Соснова на пост временно исполняющего обязанности главы Фонда кино.

Соответствующее распоряжение было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на заместителя исполнительного директора этого фонда Соснова Фёдора Геннадьевича», — отмечается в распоряжении.

Также глава правительства освободил от должности главы Фонда кино Вячеслава Тельнова, занимавшего этот пост с 2018 года.

Ранее Мишустин назначил Георгия Левоновича Асатряна торговым представителем России в Сирии.