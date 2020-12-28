Фрейндлих до госпитализации неделю лечилась от коронавируса дома
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
«До того как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам на скорой, она неделю лежала дома с очень небольшим поражением лёгких», — заявил он.
По его словам, сейчас поражение лёгких у Фрейндлих большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением.
Также отмечается, что актрису обеспечивают в медицинском учреждении всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии.
Ранее сообщалось, что Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус».
Как сообщил портал Life.ru, Фрейндлих находится в реанимации с 25 декабря.