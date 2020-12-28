Фрейндлих до госпитализации неделю лечилась от коронавируса дома

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Народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19, в течение недели до этого лечилась дома.
Фрейндлих до госпитализации неделю лечилась от коронавируса дома
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

«До того как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам на скорой, она неделю лежала дома с очень небольшим поражением лёгких», — заявил он.

По его словам, сейчас поражение лёгких у Фрейндлих большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением.

Также отмечается, что актрису обеспечивают в медицинском учреждении всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии.

Ранее сообщалось, что Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус».

Как сообщил портал Life.ru, Фрейндлих находится в реанимации с 25 декабря.

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