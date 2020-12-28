В БДТ рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих

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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная в Санкт-Петербурге с коронавирусной инфекцией, находится в реанимации, её состояние стабильное.
В БДТ рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.

«25 декабря Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус», — заявили в театре.

Отмечается, что Фрейндлих получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей и находится в реанимационной палате.

«Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — уточнили в театре.

Ранее стало известно, что Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.

Как сообщил портал Life.ru, Фрейндлих находится в реанимации с 25 декабря.

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