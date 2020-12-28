В БДТ рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.
«25 декабря Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус», — заявили в театре.
Отмечается, что Фрейндлих получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей и находится в реанимационной палате.
«Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — уточнили в театре.
Ранее стало известно, что Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.
Как сообщил портал Life.ru, Фрейндлих находится в реанимации с 25 декабря.