В БДТ рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная в Санкт-Петербурге с коронавирусной инфекцией, находится в реанимации, её состояние стабильное.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.

«25 декабря Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус», — заявили в театре.

Отмечается, что Фрейндлих получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей и находится в реанимационной палате.

«Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — уточнили в театре.

Ранее стало известно, что Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.

Как сообщил портал Life.ru, Фрейндлих находится в реанимации с 25 декабря.