Виктор Добронравов рассказал о фильме «Огонь»

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Заслуженный артист России Виктор Добронравов рассказал о фильме Алексея Нужного «Огонь», в котором сыграл пожарного.
Виктор Добронравов рассказал о фильме «Огонь»
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«Мне всегда нравится, когда не нужно ничего играть. Когда управляешь настоящим танком, не надо притворяться, что управлять им тяжело, так и есть. Вот и на съёмках «Огня» было действительно горячо — всё вокруг полыхало. Это даёт эффект присутствия», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам актёра, он обрадовался, когда ему предложили эту роль.

«Мне нравится, что я меняюсь, что режиссёры видят меня в разных амплуа», — пояснил Добронравов.

Как добавил артист, молчаливые роли — это подарок.

Ранее режиссёр Клим Шипенко в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что комедия «Холоп» стала самым популярным среди пользователей Google из России фильмом в 2020 году.

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