Виктор Добронравов рассказал о фильме «Огонь»
- ©kino-teatr.ru
«Мне всегда нравится, когда не нужно ничего играть. Когда управляешь настоящим танком, не надо притворяться, что управлять им тяжело, так и есть. Вот и на съёмках «Огня» было действительно горячо — всё вокруг полыхало. Это даёт эффект присутствия», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По словам актёра, он обрадовался, когда ему предложили эту роль.
«Мне нравится, что я меняюсь, что режиссёры видят меня в разных амплуа», — пояснил Добронравов.
Как добавил артист, молчаливые роли — это подарок.
Ранее режиссёр Клим Шипенко в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что комедия «Холоп» стала самым популярным среди пользователей Google из России фильмом в 2020 году.