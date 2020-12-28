Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве.

«В четверг, 31 числа, будет температура около нулевой отметки — -3...+3 °С. А 1 января, с наибольшей вероятностью, температурный фон будет от -3°С до +2 °С. И днём и ночью», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он отметил, что прогноз на 1 января ещё будет детализироваться из-за сложной прогностической ситуации.

«Диапазон мы определили. Она (праздничная ночь. — RT) будет теплой, но могут быть и отрицательные и положительные температуры в течение ночи, а могут — только отрицательные, могут — наоборот. Температурный фон будет на 7-8 °С выше нормы», — добавил синоптик.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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