«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 22:00 воскресенья, 27 декабря.

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