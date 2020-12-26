«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 22:00 воскресенья, 27 декабря.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год.

Также ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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