Более 2600 рабочих задействованы в уборке дорог Подмосковья из-за снегопада

В пресс-службе Минтранса Московской области заявили, что на фоне обрушившегося на регион снегопада к уборке дорог в Подмосковье было привлечено более 2,6 тыс. дорожных рабочих.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, снег в настоящий момент расчищает рекордное число техники.

«На дороги Подмосковья сегодня вывели рекордное число техники с начала сезона: последствия снегопада ликвидируют свыше 2,6 тыс. дорожных рабочих и более 1,8 тыс. единиц специализированных дорожных машин», — сказал он.

По его словам, всего очищено и обработано более 14,6 тыс. км дорог регионального значения и порядка 10 тыс. км муниципальных дорог.

Как ранее писали «Известия», ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается облачная погода с небольшими снегопадами.