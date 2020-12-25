Более 2600 рабочих задействованы в уборке дорог Подмосковья из-за снегопада
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Об этом говорится на сайте ведомства.
Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, снег в настоящий момент расчищает рекордное число техники.
«На дороги Подмосковья сегодня вывели рекордное число техники с начала сезона: последствия снегопада ликвидируют свыше 2,6 тыс. дорожных рабочих и более 1,8 тыс. единиц специализированных дорожных машин», — сказал он.
По его словам, всего очищено и обработано более 14,6 тыс. км дорог регионального значения и порядка 10 тыс. км муниципальных дорог.
Как ранее писали «Известия», ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается облачная погода с небольшими снегопадами.