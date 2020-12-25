Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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В Москве в новогоднюю ночь ожидается облачная погода с небольшими снегопадами. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, температура в столице будет в пределах 0 °С...-2 °С.
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Мы ожидаем, что в Москве будет облачная погода с небольшими снегопадами. В то же время это не сплошной снег. Температура будет от 0 °С до -2 °С. Ветер слабый переменный, атмосферное давление около 750 мм рт. столба», — приводят «Известия» его слова.

Синенков отметил, что температура в последнюю неделю 2020 года в столице ожидается в пределах –5 °С...–10 °С.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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