Певица Татьяна Буланова рассказала, что хранит ёлочные игрушки времён СССР.

«У меня есть несколько старинных игрушек. Это игрушки из детства моего старшего брата. В 1960-е годы продавали ёлочные украшения в виде фигурок космонавтов, у нас до сих пор такая есть. Сохранились такие стеклянные прожекторы, с одной стороны они чем-то на апельсинки похожи. Сохранились и бумажные игрушки с тех времен — рыбки всякие. Мы все старые игрушки бережно храним в коробке. Помню, что раньше у нас была ещё большая стеклянная коричневая ёлочная шишка, но, к сожалению, разбилась», — рассказала Буланова Nation News.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в декабре в Нижнекамске открылась выставка новогодних игрушек советских лет и военной поры.