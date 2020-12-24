Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать в столичном регионе в конце этой и начале следующей недели.

«Завтра днём ожидается метель и сильный ветер. Но уже к вечеру погода станет успокаиваться. В субботу будет облачно, временами небольшой снег. В течение суток в столице от -3 до -1 °С, по области к вечеру подморозит до -6 °С. Ветер стихнет, станет западным, 3,8 м/с. В воскресенье облачно с прояснениями. В ночь на 27 местами возможен слабый снег, а днём без осадков. В течение суток в Москве -5…-3 °С, по области до -8 °С», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в понедельник ожидается понижение температуры.

«В ночные часы ожидается порядка -9…-8 °С, по области от -11 до -6 °С. Дневная температура в Москве останется на уровне -6…-3 °С, по области до -8 °С. Понижение температуры в понедельник будет кратковременным, и уже к вечеру 28-го числа температура в Москве вновь приблизится к отметке 0 °С», — добавила она.

Ранее в Москве и Подмосковье 24 декабря был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы.