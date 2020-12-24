Шаман рассказала, какая ёлка привлечёт удачу в новом году

Экстрасенс и шаман Елена Батыр рассказала, как лучше всего украсить ёлку на Новый год, чтобы привлечь удачу и счастье.

Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

Подойдут игрушки в виде денег или копилки. А поскольку наступает год Быка, то стоит поискать что-то вроде соломы или стилизованного кусочка сена.

«Красным, конечно, нежелательно сильно увлекаться, у нас всё-таки год Быка. Его этот цвет раздражает. Зелёное тоже не стоит вешать. Бывают даже искусственные ёлочки серебристые, стоит обратить внимание на них. Игрушки лучше выбрать серебристого оттенка. Три главных цвета — это серебристый, золотистый и белый», — рассказала экстрасенс.

Елена Батыр рекомендует вырезать или распечатать картинку с изображением довольного быка — на водопое или на лугу.

Ранее, как сообщали «Известия», эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору праздничного дерева к Новому году.