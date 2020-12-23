В Гидрометцентре рассказали о погоде в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Сибири.

«В Азиатской части долгое время север Западной и Средней Сибири были теплыми. На Таймыре было -8 °С — это невероятное тепло для декабря».

По его словам, в настоящее время «картина меняется до прямо противоположной».

«Дело в том, что арктический антициклон смещается на север Сибири и температура в этих регионах становится экстремально холодной», — пояснил синоптик.

Он сообщил, что «в Ямало-Ненецком округе прогнозируется в четверг, что температура будет ниже нормы на 15-20 °С».

Вильфанд рассказал, что в Ханты-Мансийском округе температура будет от -36...-40 °С; в ЯНАО — температура ночью -44...-49 °С, а 24 декабря до -50 °С.

«На юге Таймыра температура -45...-50 °С. А в Эвенкии и на севере Туруханского муниципального округа -50...-55 °С. На севере других центральных районов Красноярского края -47...-48 °С», — заявил он.

Также на юге Сибири прогнозируется также снег и метель.

«Например, в Новосибирске понижение температуры в течение пяти дней на десять градусов. Сильный снег, ветер, метели, снежные заносы в ближайшее время. В Алтайском крае ветер будет 22-27 метров в секунду, а я напомню, что 25 метров в секунду — это уже угрожающий человеку ветер», — добавил Вильфанд.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.