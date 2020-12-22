В Москве подготовили новогодние онлайн-программы для детей

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Парки, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили для детей праздничные онлайн-программы.
В Москве подготовили новогодние онлайн-программы для детей
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, на YouTube-канале библиотеки №181 можно послушать профессиональное чтение рассказа «Ёлка» Михаила Зощенко. Библиотека №263 организовала чтение сборника рассказов «Книга джунглей» Редьярда Киплинга.

В центре культуры «Сцена» состоится прямой эфир с Дедом Морозом. На странице Центральной библиотеки №21 в соцсети можно будет посмотреть спектакль «Три поросёнка», а центр культуры «Гармония» покажет постановку сказки «Морозко».

Более подробное расписание мероприятий — на сайте mos.ru.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в этом году в Петербурге новогодняя ёлка для детей пройдёт в онлайн-формате.

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