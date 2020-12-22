В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице будет действовать в столице и Московской области до 06:00 24 декабря.
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