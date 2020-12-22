В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье во вторник, 22 декабря, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице будет действовать в столице и Московской области до 06:00 24 декабря.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН также рассказал, какой будет зима в столичном регионе.