Бекмамбетов разработает серию фильмов для Индии
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Как сообщает Deadline, Бекмамбетов скооперируется с основателем компании Graphic India Шарадом Девараджаном, чтобы разработать серию картин на индийском языке с задействованием формата скринлайф.
Отмечается, что сотрудничество начнётся с трёх фильмов, которые снимут многообещающие индийские режиссёры.
Первую ленту планируется запустить в производство в начале 2021 года.
Ранее стало известно, что фильм Тимура Бекмамбетова «Р#Д» вошёл в программу кинофестиваля Sundance.