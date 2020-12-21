Бекмамбетов разработает серию фильмов для Индии

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Российский режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов займётся разработкой серии фильмов для индийской аудитории.
Бекмамбетов разработает серию фильмов для Индии
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как сообщает Deadline, Бекмамбетов скооперируется с основателем компании Graphic India Шарадом Девараджаном, чтобы разработать серию картин на индийском языке с задействованием формата скринлайф.

Отмечается, что сотрудничество начнётся с трёх фильмов, которые снимут многообещающие индийские режиссёры.

Первую ленту планируется запустить в производство в начале 2021 года.

Ранее стало известно, что фильм Тимура Бекмамбетова «Р#Д» вошёл в программу кинофестиваля Sundance.

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