Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Москве

Борьба антициклона и циклона принесёт неустойчивую и переменчивую погоду в Москву в течение недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода будет не холодной, но с вариациями, разнообразной. Разнообразие будет обусловлено тем, что будет противостояние двух барических систем с запада и востока. Начнётся неделя с оттепели, но уже 22 декабря — понижение температуры. В среду-четверг (23-24 декабря. — RT) температуры ночные и вовсе вполне зимними будут», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, ночная температура в эти дни будет опускаться до 11 градусов мороза, а дневная — до 5 градусов мороза. С 23 декабря в Москву придут осадки.

Метеоролог отметил, что в столице не ожидается сильных снегопадов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.