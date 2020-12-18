Милла Йовович рассказала, что мечтает вновь приехать в Россию

Актриса Милла Йовович в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказала, что хотела бы сновать побывать в России.

«Мечтаю прилететь снова в Россию, проведать всех своих любимых друзей и родственников. Но мир такой сейчас, что никто ничего не может делать», — цитирует актрису kp.ru.

17 декабря Милле Йовович исполнилось 45 лет. Она призналась, что мечтает о незамысловатом подарке.

«Я хочу очень простой подарок: хочу очень хороший пылесос! Потому что так долго уже дома, и у нас ещё есть собаки. Я купила один, оказался так себе. Так что нужен хороший, его я больше всего хочу», — сказала звезда.

Праздник звезда собирается отметить вместе со своей семьёй.





