Юрий Стоянов рассказал о семейных новогодних традициях

Советский и российский актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что никогда не работает в Новый год. Праздник артист всегда отмечает только дома с семьёй.

Об этом Юрий Стоянов рассказал в беседе с ФАН.

«Новый год я, как всегда, как всю жизнь, отмечаю дома. Несмотря на то что я актёр, в Новый год я никогда нигде не работал, а в этом году и вариантов, как я понимаю, нет. Новогоднюю ночь я всегда встречаю не у друзей, не в гостях, а только дома с семьёй — всегда, сколько себя помню», — поделился он.

Юрий Стоянов также рассказал, что, помимо традиционного набора блюд, на новогоднем столе у него присутствует ещё одно не совсем обычное — сациви.

«У нас, как и у большинства, — традиционный набор блюд. Но к ним у меня всегда добавляется сациви, которое я очень люблю, вот обожаю просто сациви! А потом я узнал, что в Грузии это новогоднее блюдо», — рассказал артист.

Этот Новый год актер планирует встречать на даче — и уже украсил свой участок.