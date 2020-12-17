Синоптики рассказали о погоде в Мурманской области и Приморье

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В Мурманской области ожидаются облачная с прояснениями погода, сильный ветер и гололедица. А в Приморье, по прогнозам синоптиков, температура может упасть до –30 °С.
Синоптики рассказали о погоде в Мурманской области и Приморье
  • © РИА Новости

«Погоду в Мурманской области будет определять западная периферия циклонической депрессии: ожидается временами снег, ночью на севере области порывистый ветер, температура воздуха -5... -10 °С, при прояснениях -15...-20 °С», — передаёт Nord-News со ссылкой на мурманских синоптиков.

В Приморском крае в некоторых районах ночью ожидается до -30 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода».

Синоптическая ситуация будет изменчивой. В субботу, 19 декабря, в центральных районах местами пройдёт небольшой снег. Также усилится северный, северо-западный ветер.

Ночная температура -18...-24 °С, при прояснениях — до -25...-30 °С. Максимальная температура воздуха -12...-18 °С, на юге и побережье до -11 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни.

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