В Москве завершилось прощание с Валентином Гафтом

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом завершилось в московском театре «Современник», сообщает РИА Новости.

На церемонию прощания пришли актёры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, а также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Григорий Лепс, режиссёр Юрий Грымов.

Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста. Он назвал смерть Гафта большой утратой для всех поклонников его таланта и для всей российской культуры.