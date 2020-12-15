В Москве завершилось прощание с Валентином Гафтом

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Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом завершилось в московском театре «Современник», сообщает РИА Новости.
В Москве завершилось прощание с Валентином Гафтом
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

На церемонию прощания пришли актёры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, а также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Григорий Лепс, режиссёр Юрий Грымов.

Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста. Он назвал смерть Гафта большой утратой для всех поклонников его таланта и для всей российской культуры.

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