В Москве началось прощание с актёром Валентином Гафтом

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В московском театре «Современник» началось прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.
В Москве началось прощание с актёром Валентином Гафтом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, коллег, официальных лиц и организаций.

Актёра похоронят на Троекуровском кладбище.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста. Он назвал смерть Гафта большой утратой для всех поклонников его таланта и для всей российской культуры.

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