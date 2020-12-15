В Москве началось прощание с актёром Валентином Гафтом

В московском театре «Современник» началось прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, коллег, официальных лиц и организаций.

Актёра похоронят на Троекуровском кладбище.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста. Он назвал смерть Гафта большой утратой для всех поклонников его таланта и для всей российской культуры.