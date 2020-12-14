Умер оперный певец Владимир Кравцов

Оперный певец Владимир Кравцов, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР, скончался на 94-м году жизни.

Об этом сообщает Мариинский театр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 13 декабря на 94-м году ушёл из жизни оперный певец ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что о дате и месте прощания с Кравцовым будет сообщено позднее.

Ранее стало известно, что оперный певец народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни.