Умер оперный певец Владислав Пьявко
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- РИА Новости
«Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, народный артист Советского Союза», — говорится в сообщении на его странице в Facebook.
О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Пьявко с 1966 года по 1989-й был солистом Большого театра, после чего до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.