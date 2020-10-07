Умер оперный певец Владислав Пьявко

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Оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни.
Умер оперный певец Владислав Пьявко
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, народный артист Советского Союза», — говорится в сообщении на его странице в Facebook.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Пьявко с 1966 года по 1989-й был солистом Большого театра, после чего до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

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