Умер оперный певец Владислав Пьявко

Оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни.

«Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, народный артист Советского Союза», — говорится в сообщении на его странице в Facebook.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Пьявко с 1966 года по 1989-й был солистом Большого театра, после чего до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.